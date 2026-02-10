ECONOMIE
Rusland arresteert derde verdachte voor aanslag op topmilitair

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 14:21
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft een derde verdachte gearresteerd voor de aanslag op generaal Vladimir Aleksejev, afgelopen vrijdag in Moskou. Dat meldt inlichtingendienst FSB. Het zou gaan om Pavel Vasin, de zoon van de eerder in Moskou opgepakte Viktor Vasin.
Eerder werden al twee andere arrestaties verricht, in Moskou en met hulp van de Verenigde Arabische Emiraten in Dubai. In dat laatste geval zou het gaan om de vermeende schutter, Ljoebomir Korba. Alle arrestanten tot nu toe zijn Russen. Een vrouwelijke handlanger van de schutter zou nog voortvluchtig zijn en zich in Oekraïne bevinden.
Buitenlandminister Sergej Lavrov wees vrijwel direct na het voorval Oekraïne aan als schuldige. Kyiv zou een "terroristische daad" hebben begaan, aldus Lavrov. Bewijs voor die bewering leverde het Kremlin niet. De toestand van Aleksejev, het plaatsvervangende hoofd van de Russische militaire inlichtingendienst, zou stabiel zijn.
