Netanyahu bij begrafenis gijzelaar: vijand betaalt hoge prijs

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 14:22
anp280126131 1
MEITAR (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gewaarschuwd dat de vijanden van zijn land een hoge prijs zullen betalen voor een aanval. Dat deed hij op de begrafenis van de laatste naar Israël teruggekeerde gijzelaar, agent Ran Gvili (24).
"We zijn vastbesloten om onze missies te voltooien: Hamas ontwapenen en Gaza demilitariseren, en we zullen slagen. Laat onze vijanden weten dat iedereen die een hand tegen Israël heft, een hoge prijs zal betalen", aldus Netanyahu. De premier was volgens Israëlische media niet eerder bij een begrafenis van een gijzelaar.
Het afscheid vindt plaats in een stadion in Meitar, Gvili's woonplaats, met honderden aanwezigen. De begrafenisprocessie onder politiebegeleiding werd daar op een groot scherm uitgezonden. Op meerdere plekken langs de route naar het stadion stonden mensen om de laatste eer te betuigen, een deel met een Israëlische vlag.
Gvili stierf op 7 oktober 2023 toen Hamas Israël aanviel. Van de 251 gijzelaars was hij de laatste die terugkeerde naar Israël.
