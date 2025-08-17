Europa beslist dit weekend over bijstaan Zelensky in Washington

BERLIJN (ANP) - Europese functionarissen beslissen dit weekend of er iemand met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meegaat naar Washington voor zijn ontmoeting met Donald Trump maandag. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul gezegd.

Volgens Wadephul zullen veel Europese leiders bereid zijn om met Zelensky mee te reizen, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.

"De bereidheid van Friedrich Merz om verantwoordelijkheid te nemen is evident, dat heeft hij erg duidelijk laten zien in de afgelopen dagen. We zullen dit samen bespreken", zei Wadephul tegen de Duitse omroep ARD.

Merz zelf benadrukte zaterdag dat Europa een rol zal spelen in de gesprekken tussen Trump en Zelensky. Maar "voorlopig zal Trump nog steeds de beslissende rol spelen in het conflict", zei de bondskanselier bij de Duitse omroep ZDF.

Zelensky ontmoet de Amerikaanse president maandag om te praten over het onderhoud van Trump met president Vladimir Poetin van Rusland. Volgens de krant The New York Times zijn ook Europese leiders bij het gesprek in Washington welkom.

Tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN zei een functionaris van het Witte Huis dat verschillende Europese leiders zijn uitgenodigd. Het is niet bekend om welke leiders het precies gaat, maar volgens CNN verwachten Europese functionarissen dat ten minste één van hen aansluit bij het gesprek.