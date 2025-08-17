ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europa beslist dit weekend over bijstaan Zelensky in Washington

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 2:59
anp170825002 1
BERLIJN (ANP) - Europese functionarissen beslissen dit weekend of er iemand met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meegaat naar Washington voor zijn ontmoeting met Donald Trump maandag. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul gezegd.
Volgens Wadephul zullen veel Europese leiders bereid zijn om met Zelensky mee te reizen, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.
"De bereidheid van Friedrich Merz om verantwoordelijkheid te nemen is evident, dat heeft hij erg duidelijk laten zien in de afgelopen dagen. We zullen dit samen bespreken", zei Wadephul tegen de Duitse omroep ARD.
Merz zelf benadrukte zaterdag dat Europa een rol zal spelen in de gesprekken tussen Trump en Zelensky. Maar "voorlopig zal Trump nog steeds de beslissende rol spelen in het conflict", zei de bondskanselier bij de Duitse omroep ZDF.
Zelensky ontmoet de Amerikaanse president maandag om te praten over het onderhoud van Trump met president Vladimir Poetin van Rusland. Volgens de krant The New York Times zijn ook Europese leiders bij het gesprek in Washington welkom.
Tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN zei een functionaris van het Witte Huis dat verschillende Europese leiders zijn uitgenodigd. Het is niet bekend om welke leiders het precies gaat, maar volgens CNN verwachten Europese functionarissen dat ten minste één van hen aansluit bij het gesprek.
Vorig artikel

Zelensky formuleert eisen voor vrede met Rusland

Volgend artikel

Graffitispuiter naar huis gestuurd, maar blijft verdachte

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?