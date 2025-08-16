Zelensky formuleert eisen voor vrede met Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op X eisen voor vrede met Rusland geformuleerd. Dat deed hij naar eigen zeggen na een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump over diens topontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska. Bij die ontmoeting is geen akkoord over de oorlog in Oekraïne bereikt.

"Het moorden moet zo snel mogelijk stoppen, het vuren moet worden gestaakt, zowel op het slagveld als in de lucht, als tegen onze haveninfrastructuur", schrijft Zelensky. Alle Oekraïense krijgsgevangenen en burgers moeten wat hem betreft worden vrijgelaten en de door Rusland "ontvoerde kinderen" moeten worden teruggebracht.

Zelensky wil de druk op Rusland hoog houden zolang de aanvallen doorgaan. De sancties moeten worden verzwaard als er geen ontmoeting tussen hem, Trump en Poetin komt of als Rusland een eerlijk eind aan de oorlog uit de weg gaat.

De Oekraïense president wil dat de Verenigde Staten en Europa betrokken zijn bij de veiligheid van Oekraïne. Zijn land moet aanwezig zijn bij belangrijke gesprekken over Oekraïne, zegt hij, en territoriale kwesties kunnen niet zonder Oekraïne worden beslist.