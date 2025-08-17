Graffitispuiter naar huis gestuurd, maar blijft verdachte

AMSTERDAM (ANP) - De 24-jarige Amsterdammer die zaterdagmiddag is opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam, is zaterdagavond op vrije voeten gesteld. Hij blijft nog wel verdachte van vernieling, meldt zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie moet beslissen of de man wordt vervolgd.

Tijdens een pro-Palestijnse betoging spoot de man met een rode spuitbus de tekst 'Never again is now' op het monument. Hij wilde daarmee aangeven dat het 'dit nooit meer' dat bij elke herdenking van de Holocaust en de wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog wordt uitgesproken, wat hem betreft hypocriet is, omdat er een "moderne holocaust" gaande is in Gaza.

De actie leidde tot bijval, maar ook tot scherpe verontwaardiging, onder meer bij PVV-leider Wilders. Die spreekt van "pro-Hamas tuig" dat wat hem betreft moet worden uitgezet.