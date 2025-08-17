ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Graffitispuiter naar huis gestuurd, maar blijft verdachte

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 3:01
anp170825003 1
AMSTERDAM (ANP) - De 24-jarige Amsterdammer die zaterdagmiddag is opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam, is zaterdagavond op vrije voeten gesteld. Hij blijft nog wel verdachte van vernieling, meldt zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie moet beslissen of de man wordt vervolgd.
Tijdens een pro-Palestijnse betoging spoot de man met een rode spuitbus de tekst 'Never again is now' op het monument. Hij wilde daarmee aangeven dat het 'dit nooit meer' dat bij elke herdenking van de Holocaust en de wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog wordt uitgesproken, wat hem betreft hypocriet is, omdat er een "moderne holocaust" gaande is in Gaza.
De actie leidde tot bijval, maar ook tot scherpe verontwaardiging, onder meer bij PVV-leider Wilders. Die spreekt van "pro-Hamas tuig" dat wat hem betreft moet worden uitgezet.
Vorig artikel

Europa beslist dit weekend over bijstaan Zelensky in Washington

Volgend artikel

Tennisser Alcaraz naar finale masterstoernooi Cincinnati

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?