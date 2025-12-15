Europa verbindt voorwaarden aan opgeven grondgebied Oekraïne

BERLIJN (ANP) - Oekraïne kan alleen grondgebied opgeven als het verzekerd is van bescherming én van de instemming van het Oekraïense volk, vinden zijn Europese bondgenoten. Zo'n offer is aan Oekraïne zelf, onderstrepen de in Berlijn samengekomen leiders van de belangrijkste Europese landen, maar wel tegen voorwaarden.

Oekraïne staat onder zware druk van de Verenigde Staten om de delen van Oost-Oekraïne af te staan die het nog tegen Rusland verdedigt. Dat is moeilijk verteerbaar voor Oekraïne, maar ook voor Europa. Dat wil niet dat "agressie loont", aldus premier Dick Schoof, die de onderhandelingen maandagavond besprak met zijn collega's. "Sommige kwesties moeten in de laatste stadia van de onderhandelingen worden opgelost", stellen de Europese leiders.

De bondgenoten van Oekraïne moeten het land na het beëindigen van de oorlog beschermen tegen Rusland met een trainingsmissie, de verdediging van het luchtruim en van de Zwarte Zee, stellen de leiders verder. Van het legeren van een troepenmacht in Oekraïne lijkt niet langer sprake.