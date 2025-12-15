ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije haalt drone neer die boven Zwarte Zee luchtruim naderde

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 20:38
anp151225201 1
ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft maandag een drone neergeschoten die boven de Zwarte Zee vloog en het Turkse luchtruim naderde. Dat meldt het ministerie van Defensie na een reeks veiligheidsincidenten op de Zwarte Zee in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Het toestel "werd geïdentificeerd als een onbemand luchtvaartuig dat de controle had verloren", aldus het ministerie in een verklaring. Turkije stuurde F-16-gevechtsvliegtuigen de lucht in om de drone neer te halen.
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde zaterdag dat de Zwarte Zee een "conflictgebied" tussen Rusland en Oekraïne dreigt te worden, na verschillende aanvallen op schepen in de regio in de afgelopen weken.
Turkije ligt net als Rusland, Oekraïne en de door Rusland geannexeerde Krim aan de Zwarte Zee. Ankara onderhoudt nauwe banden met zowel Kyiv als Moskou.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

Schermafbeelding 2025-12-15 om 06.57.12

Amerikaanse regisseur Rob Reiner en vrouw vermoord gevonden in hun huis

Loading