Turkije haalt drone neer die boven Zwarte Zee luchtruim naderde

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft maandag een drone neergeschoten die boven de Zwarte Zee vloog en het Turkse luchtruim naderde. Dat meldt het ministerie van Defensie na een reeks veiligheidsincidenten op de Zwarte Zee in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Het toestel "werd geïdentificeerd als een onbemand luchtvaartuig dat de controle had verloren", aldus het ministerie in een verklaring. Turkije stuurde F-16-gevechtsvliegtuigen de lucht in om de drone neer te halen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde zaterdag dat de Zwarte Zee een "conflictgebied" tussen Rusland en Oekraïne dreigt te worden, na verschillende aanvallen op schepen in de regio in de afgelopen weken.

Turkije ligt net als Rusland, Oekraïne en de door Rusland geannexeerde Krim aan de Zwarte Zee. Ankara onderhoudt nauwe banden met zowel Kyiv als Moskou.