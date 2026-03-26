Nederland haalt oude NAVO-norm ruim, handvol landen ternauwernood

BRUSSEL (ANP) - Nederland heeft de oude NAVO-norm voor defensie-uitgaven vorig jaar, toen de deadline verliep, ruim gehaald. Een handvol andere NAVO-landen lukte dat maar ternauwernood, terwijl de lidstaten sinds de top in Den Haag alweer moeten toewerken naar een veel hogere ondergrens. Het afgesproken minimum voor het aandeel dat voor wapens is bestemd, is niet door alle landen nagekomen.

Nederland kwam volgens de NAVO in 2025 uit op 2,59 procent van het bruto binnenlands product (bbp), waar minstens 2 procent was afgesproken. De Verenigde Staten oefenen sinds het aantreden van president Donald Trump nog zwaardere druk uit op de Europese bondgenoten en Canada om hun budget te verhogen.

Met name Zuid-Europese landen stribbelen tegen om meer aan hun verdediging te besteden, maar legden op de valreep nog wat bij om in ieder geval te voorkomen dat Trump zou wegblijven van de top. Spanje, Portugal, Canada, België en Albanië haalden vorig jaar precies 2 procent.