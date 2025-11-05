Europarlement wil dat EU-lidstaten Hongarije hard gaan straffen

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement roept de EU-lidstaten op om hard op te treden tegen Hongarije. Dat kunnen zij doen door artikel 7 te activeren, waarmee onder andere het stemrecht van Hongarije in de EU kan worden ontnomen. De situatie in Hongarije verslechtert en de rechtsstaat wordt continu bedreigd, stelt het parlement na onderzoek. De achteruitgang is volgens de Europarlementariërs mede te wijten aan de laksheid van de lidstaten.

"Het gebrek aan daadkrachtig optreden van de Commissie en de Raad tegen Hongarije heeft geleid tot een voortdurende uitholling van de democratie en de rechtsstaat", stelt de Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA), die namens het Europees Parlement rapporteur voor Hongarije is. "De EU kan de autocratisering van Hongarije niet laten voortduren."

Het Europees Parlement heeft in 2018 al het artikel 7 voor Hongarije in gang gezet. De lidstaten praten er al lang over, maar hebben daarover nog geen besluit genomen.