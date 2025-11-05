ECONOMIE
Klaver wil 'bijdragen' vanuit de coalitie of oppositie

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 13:58
anp051125121 1
DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA wil "heel graag bijdragen om Nederland weer vooruit te helpen" en dat kan "vanuit de coalitie, kan ook vanuit de oppositie", zei hij voorafgaand aan het gesprek met verkenner Wouter Koolmees. Daarbij benoemde hij ook "geen blokkades vooraf" te hebben. De nieuwe linkse partijleider lijkt zich daarmee af te zetten tegen Dilan Yeşilgöz van de VVD, die een coalitie met GroenLinks-PvdA uitsluit.
"Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in dit land een beetje normaal gaan doen met z'n allen, de politiek voorop", zei Klaver verder. Hij vindt dat het initiatief ligt bij verkiezingswinnaar D66. De leider van die partij, Rob Jetten, lijkt een voorkeur te hebben voor de combinatie met de VVD, GroenLinks-PvdA en CDA.
Loading