Unibet Rose Rockets met Groenewegen en Poels naar eerste Giro

Sport
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 19:17
NESSEBAR (ANP) - Unibet Rose Rockets reist met Dylan Groenewegen en Wout Poels af naar de Ronde van Italië. Het wordt de eerste grote ronde voor de wielerploeg van youtuber en oud-wielrenner Bas Tietema. De ploeg met een sterke Nederlandse inbreng rijdt op een Franse licentie en heeft deelname aan de Tour de France als hoofddoel sinds de oprichting. De Tour heeft Unibet Rose Rockets dit jaar niet uitgenodigd, maar de ploeg maakt zijn grote ronde-debuut in de Giro.
Naast sprinter Groenewegen en klimmer Poels neemt Unibet Rose Rockets nog zes renners mee naar Bulgarije, waar de Ronde van Italië op 8 mei van start gaat. De Nederlanders Elmar Reinders en Hartthijs de Vries zitten bij de selectie, evenals Tomas Kopecky (Tsjechië), Lukas Kubis (Slowakije), Karsten Feldmann (Noorwegen) en Niklas Larsen (Denemarken).
