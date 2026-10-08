Krimpflatie op de huizenmarkt: steeds meer keuze, nieuwbouw prijst zichzelf uit de markt

Huizenzoekers hebben eindelijk wat te kiezen. Er staan bijna een kwart meer woningen te koop dan een jaar geleden. Maar de nieuwbouw wil niet echt vlotten, je krijgt dan namelijk een stuk minder huis voor hetzelfde geld.

In het afgelopen kwartaal stonden er bij NVM-makelaars 39.000 bestaande woningen te koop. Een woning is gemiddeld in 31 dagen verkocht en overbieden is minder vaak nodig.

Meer keuze

"Woningkopers hebben meer keuze, kunnen vaker een tweede bezichtiging plannen en krijgen bij sommige woningen meer ruimte om te onderhandelen", constateert NVM Wonen-voorzitter Lana Gerssen in gesprek met AD

Kopers zijn kritischer door hoge prijzen, kleinere woningen en onzekerheid over de verkoop van hun huidige huis

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning komt uit op €503.000. Dat is 1,8 procent meer dan een jaar geleden. Het grotere aanbod, de hogere hypotheekrente en onzekerheid onder kopers remmen de prijsstijging.

Grote verschillen per regio

De lokale verschillen zijn groot. De prijzen stegen het hardst in Zuidwest-Drenthe (8,3 procent) en Noord-Limburg (6,7 procent), gebieden die tot nu toe juist vaak achterbleven. In Amsterdam bleef de stijging beperkt tot 0,6 procent. In Zeeland, Haarlem en Leiden daalden de prijzen licht.

Het extra aanbod komt nog altijd voor een belangrijk deel van voormalige huurwoningen die te koop worden gezet. Huurders in de vrije sector hebben juist veel minder keuze, bleek eerder deze week uit cijfers van verhuurplatform Pararius.

Nieuwbouw: veel aanbod, weinig kopers

Ook het nieuwbouwaanbod nam toe. Aan het einde van het derde kwartaal stonden zo'n 21.500 nieuwbouwwoningen te koop bij NVM-makelaars. Dat is zo'n 17 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste niveau sinds eind 2015.

Maar meer aanbod betekent niet meer verkopen. NVM-makelaars verkochten 6.000 nieuwbouwwoningen, tegenover 6.400 een jaar eerder. Volgens makelaars maken hoge prijzen, lange bouwtijden, onzekerheid over een aansluiting op het elektriciteitsnet en hoge overbruggingskosten de stap naar nieuwbouw lastiger.

Krimpflatie in de bouw

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is met €504.000 gelijk aan die in het tweede kwartaal. De prijs per vierkante meter loopt wel op, omdat er kleinere woningen worden gebouwd om aan landelijke betaalbaarheidseisen te voldoen. De NVM spreekt daarom al langer van het bekende supermarktfenomeen 'krimpflatie': je krijgt minder voor hetzelfde geld.

Woningkopers hebben meer keuze, kunnen vaker een tweede bezichtiging plannen en krijgen bij sommige woningen meer ruimte om te onderhandelen

"Kopers zijn kritischer door hoge prijzen, kleinere woningen en onzekerheid over de verkoop van hun huidige huis", aldus de makelaarsvereniging. "Nieuwbouw sluit daardoor niet altijd goed aan op hun wensen en mogelijkheden."

Prijst nieuwbouw zich uit de markt?

De NVM vraagt zich hardop af of nieuwbouw zichzelf niet uit de markt aan het prijzen is. De bouwkosten lagen volgens het CBS 5,1 procent hoger dan een jaar eerder. "Nieuwbouwwoningen moeten daardoor tegen een hogere prijs worden verkocht om rendabel te blijven", legt de NVM uit.

"Tegelijkertijd zwakt de prijsstijging in de bestaande bouw al langere tijd af. Om concurrerend te blijven, is er voor nieuwbouw dus minder ruimte voor verdere prijsgroei. Wanneer nieuwbouwprijzen toch blijven stijgen, neemt het risico toe dat nieuwbouw zichzelf uit de markt prijst ten opzichte van bestaande woningen."