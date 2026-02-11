ECONOMIE
Europees Parlement stemt in met lening 90 miljard voor Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 12:53
STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid ingestemd met een EU-lening van 90 miljard euro voor Oekraïne voor 2026 en 2027. In een spoedprocedure stemden 458 Europarlementariërs voor en 140 tegen.
Van de 90 miljard euro is 60 miljard euro bestemd voor de aankoop van defensiematerieel en 30 miljard voor begrotingssteun. Oekraïne heeft het geld in april nodig.
Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie reageert verheugd op het besluit. "De moed van Oekraïne is onwrikbaar. En dat geldt ook voor de vastberadenheid van Europa om aan hun zijde te staan. Vandaag en morgen. Omdat een sterk Oekraïne heel Europa veiliger maakt", schrijft ze op X.
D66 heeft ingestemd. De lening is volgens de Nederlandse Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) noodzakelijk voor de veiligheid van het Europese continent. "Deze lening houdt Oekraïne overeind: ziekenhuizen blijven open, het openbare leven blijft draaien en het land kan zich blijven verdedigen."
