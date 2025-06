Europees Parlement wil af van verjaringstermijn kindermisbruik

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil seksueel kindermisbruik veel strenger aanpakken. De verjaringstermijn voor seksueel kindermisbruik moet worden afgeschaft en er moet een verbod komen op het bezit van pedohandboeken. Ook moet AI-kindermisbruikmateriaal strafbaar worden gesteld en moeten de straffen worden verhoogd voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel kindermisbruik, zo wil het Europees Parlement. Een voorstel van de Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) is dinsdag met een ruime meerderheid aangenomen.

Van de 633 aanwezige Europarlementariërs stemden er 599 voor.

"Kinderen moeten overal in Europa even veilig zijn. Misbruikers weten precies in welke landen je het makkelijkst wegkomt met deze wandaden. Daarom trekken we de boel gelijk", zegt Lenaers.

De onderhandelingen tussen het parlement en de EU-lidstaten over strengere regels beginnen op 23 juni. Namens het Europarlement zal Lenaers die hoogstwaarschijnlijk voeren.