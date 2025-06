Kallas: diplomatie is enige weg naar oplossing voor Iran-Israël

BRUSSEL (ANP) - De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat een diplomatieke oplossing "de beste manier is om het Iraanse nucleaire programma op de lange termijn aan te pakken". Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas tijdens een persconferentie na een videoconferentie met de ministers. "De-escalatie is dringend noodzakelijk. Iran mag niet over een atoombom beschikken en diplomatie is de oplossing om dit te voorkomen", zei Kallas.

De ministers hebben tijdens de videoconferentie alle partijen opgeroepen zich aan het internationale recht te houden, terughoudendheid te betrachten en acties te vermijden die uit de hand zouden kunnen lopen. Kallas kreeg steun om namens de EU te proberen bij te dragen aan een diplomatieke oplossing.

"We kunnen niet toegeeflijk zijn wanneer Iran zijn nucleaire programma versnelt", tekende ze daarbij aan.

Tijdens het overleg is ook afgesproken dat lidstaten elkaar helpen om hun burgers te evacueren.