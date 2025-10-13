Europese Commissie trekt voorstel sancties tegen Israël niet in

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie trekt het voorstel om sancties in te stellen tegen Israël nog niet in. De situatie is weliswaar veranderd nu er een staakt-het-vuren is, maar het is afwachten of ook andere delen van het vredesplan worden uitgevoerd, zei een woordvoerder van de Europese Commissie. Op de eerstkomende vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken wordt besproken wat er met het voorstel moet gebeuren. Die vergadering is op 20 oktober.

Medio september stelde de Europese Commissie onder andere voor de handelsvoordelen voor export naar de EU op te schorten en de extremistische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich op de sanctielijst te zetten. De maatregelen zouden gelden tot Israël meer voedsel en humanitaire hulp in Gaza toelaat en ervoor zorgt dat een tweestatenoplossing mogelijk blijft.

De EU-ministers hadden nog geen besluit genomen over de voorstellen. Ze zijn daarover verdeeld.