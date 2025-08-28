Zelensky meldt meer doden en schade aan EU-pand

KYIV (ANP/DPA) - Bij de recentste luchtaanvallen op Kyiv zijn volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky veertien doden gevallen en is veel schade toegebracht aan onder meer het pand van de EU-missie in Kyiv. Volgens Zelensky zijn tientallen gebouwen beschadigd, waaronder woningen en kantoren. Er zijn tientallen mensen gewond geraakt.

Zelensky stelt dat Rusland de oorlog voortzet zonder dat er meer druk op het Kremlin komt. De Oekraïense buitenlandminister Andri Sybiha heeft gezegd dat Rusland doelgericht diplomaten aanvalt. Dit is volgens de bewindsman in strijd met het Verdrag van Wenen over het internationale diplomatieke verkeer. Sybiha roept daarom op tot internationale veroordeling van de luchtaanvallen.