Europese leiders prijzen VS-veiligheidsgaranties voor Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 12:21
BRUSSEL (ANP) - Europese leiders zijn blij dat de Amerikanen een rol willen spelen bij de veiligheid van het door Rusland aangevallen Oekraïne. Ze verwelkomen de verklaring van de Amerikaanse president Trump dat de Verenigde Staten bereid zijn veiligheidsgaranties te geven.
Volgens de leiders is het duidelijk dat Oekraïne ijzersterke veiligheidsgaranties moet hebben om zijn zelfstandigheid en grondgebied effectief te verdedigen. Ze reageren daarmee op het overleg van Trump met zijn Russische ambtgenoot Poetin in Alaska, waar geen deal over een bestand werd bereikt. Ze kondigen aan "meer te doen" om Oekraïne sterk te houden.
De Europese leiders, onder wie de Franse president Macron, de Britse premier Starmer en de Duitse regeringsleider Merz, vinden dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd aan de strijdkrachten van Oekraïne of aan zijn samenwerking met andere landen. Rusland kan geen veto uitspreken over het pad van Oekraïne naar de Europese Unie en de NAVO, benadrukken ze gezamenlijk.
