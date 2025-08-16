Hongaarse premier prijst opgelucht top Poetin en Trump

BOEDAPEST (ANP/AFP/DPA) - De Hongaarse premier Viktor Orbán meent dat "de wereld een veiliger plaats is dan gisteren" na de top van de presidenten van Rusland en de VS in Alaska. Hij ziet een ommekeer in de vijandige relaties tussen de twee grootmachten.

"Jarenlang hebben we de twee grootste nucleaire machten hun kader voor samenwerking zien afbreken en elkaar zien bestoken met onvriendelijke boodschappen. Hier is nu een einde aan gekomen", aldus Orbán.

Orbán is een vreemde eend in de bijt van Europese leiders. Hij is een conservatieve euroscepticus en tegenstander van wapenleveranties aan Oekraïne. De Hongaarse premier is ook voorstander van goed contact met de Russische leider Vladimir Poetin wat hij als de enige weg naar een einde van de oorlog in Oekraïne beschouwt. Hij bewondert president Donald Trump, die er wat Oekraïne betreft net zo over denkt.