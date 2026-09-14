ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rutte: treinaanval toont dat Rusland steeds roekelozer wordt

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 15:05
anp140926117 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - Rusland wordt steeds roekelozer, maakt NAVO-topman Mark Rutte op uit de aanval op een trein tussen Kyiv en NAVO-land Polen. De NAVO heeft volgens hem genoeg mogelijkheden om terug te slaan als zij slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een sabotageaanval. Voor het uitstralen van zwakte, als tegenmaatregelen van NAVO-kant uitblijven, zegt hij niet bang te zijn.
De Russische droneaanval van zondag op de spoorlijn, vlak bij de grens met Polen, maakte in Europese hoofdsteden veel los. Europese politici, diplomaten en andere reizigers van en naar Kyiv nemen soms deze verbinding. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland "steeds roekelozer" en "wanhopiger" wordt.
Als Rusland de NAVO zou treffen, staat het bondgenootschap klaar en beschikt het over "alle opties om te antwoorden", verzekerde Rutte tijdens een persconferentie. "Maar we kunnen gewoon niet altijd vertellen wat die zijn." Hij denkt "niet dat het als zwak wordt gezien" als nieuwe NAVO-maatregelen tegen Rusland uitblijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

111 keer omhoog, 4 keer omlaag: zo bewogen alle 17 energieleveranciers hun gasprijs in een week

header-thuistaal-15jarigen

In tien jaar verdubbeld: 13 procent van de vijftienjarigen spreekt thuis geen Nederlands

199306008_m

Nederlanders laten duizenden euro's liggen door lui spaargedrag: 'Rentegat historisch groot'

IMG_4734

Zo groot is het verschil nu tussen de duurste en goedkoopste energieleverancier: tot €480 per jaar

header-nederland-wonen-3x2

Nederland is het fijnste land van Europa om in te wonen – tot je naar de woningmarkt kijkt

297417599_m

Heb je ADHD? Dat kun je mogelijk zien aan je ogen

Loading