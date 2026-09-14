Rutte: treinaanval toont dat Rusland steeds roekelozer wordt

BRUSSEL (ANP) - Rusland wordt steeds roekelozer, maakt NAVO-topman Mark Rutte op uit de aanval op een trein tussen Kyiv en NAVO-land Polen. De NAVO heeft volgens hem genoeg mogelijkheden om terug te slaan als zij slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een sabotageaanval. Voor het uitstralen van zwakte, als tegenmaatregelen van NAVO-kant uitblijven, zegt hij niet bang te zijn.

De Russische droneaanval van zondag op de spoorlijn, vlak bij de grens met Polen, maakte in Europese hoofdsteden veel los. Europese politici, diplomaten en andere reizigers van en naar Kyiv nemen soms deze verbinding. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland "steeds roekelozer" en "wanhopiger" wordt.

Als Rusland de NAVO zou treffen, staat het bondgenootschap klaar en beschikt het over "alle opties om te antwoorden", verzekerde Rutte tijdens een persconferentie. "Maar we kunnen gewoon niet altijd vertellen wat die zijn." Hij denkt "niet dat het als zwak wordt gezien" als nieuwe NAVO-maatregelen tegen Rusland uitblijven.