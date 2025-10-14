ECONOMIE
Europese militaire hulp aan Oekraïne in zomer gehalveerd

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 20:54
BRUSSEL (ANP) - De militaire steun van Oekraïnes Europese bondgenoten is afgelopen zomer gehalveerd. De bijna 2 miljard euro die Nederland en andere Noord- en West-Europese landen staken in een nieuw aankoopprogramma van Amerikaanse wapens voor Oekraïne, hebben de terugval niet goedgemaakt.
Europese landen gaven Oekraïne in juli en augustus gemiddeld maar iets meer dan een miljard euro per maand aan militaire hulp, constateert een Duits onderzoeksinstituut dat de steun al van meet af aan bijhoudt. In de eerste maanden van dit jaar ging het volgens het Kiel Institut nog om gemiddeld 3,85 miljard euro per maand. Tegen die "verrassende" neergang weegt de 1,9 miljard euro aan Amerikaanse wapenpakketten van het zogeheten PURL niet op, aldus de onderzoekers.
Oekraïne is afhankelijk van Europese steun omdat de VS geen nieuwe hulp meer verstrekken. Sinds augustus zijn de VS wel weer bereid wapens te leveren, op kosten van Europa en Canada. Nederland kocht meteen een pakket, maar al snel stokte het programma.
