Europese pleitbezorger voor Palestijnen Shahid (76) overleden

LECQUES (ANP/AFP) - De voormalige Palestijnse diplomaat Leila Shahid is op 76-jarige leeftijd overleden in haar Zuid-Franse thuisplaats Lecques. Dat melden Le Monde en persbureau AFP. Volgens haar familie koos de al lang zieke oud-diplomaat voor een eigen levenseinde.

De in 1949 in Beiroet geboren Shahid pleitte in Europa jarenlang als afgevaardigde van de Palestijnse koepelorganisatie PLO voor de belangen van de Palestijnen; hoofdzakelijk in Frankrijk (van 1993 tot 2006) en later bij de Europese Unie in Brussel (2006-2014). Eerder nam ze die ambassadeursrol ook op zich in Nederland (1990-1993) en Ierland (1989-1990).

Shahid was een graag geziene gast in Franse media, maar nam in 2015 afscheid van haar diplomatieke rol, volgens The EUObserver omdat ze "haar mensen niet langer wilde verraden". Volgens Shahid was er in het Westen en met name binnen de EU geen oprechte interesse in het oplossen van de conflicten in het Midden-Oosten.

Nadien pendelde ze tussen Beiroet en haar huis in Frankrijk.