Nieuwe minister Volkshuisvesting: nieuwe steden bouwen zal moeten

DEN HAAG (ANP) - Nieuwe steden bouwen "zal moeten" om de woningnood op te lossen, vindt aankomend minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66). "We moeten dat niet uitsluiten. We moeten iedereen een thuis geven. Dat is echt heel erg belangrijk", zei ze na haar kennismakingsgesprek met beoogd premier Rob Jetten.

De vraag waar die nieuwe steden zouden moeten komen, wilde ze nog niet beantwoorden. "Ik ben nu bezig met afscheid nemen van mijn vorige baan en volgende week ga ik van start."

Boekholt-O'Sullivan was tot nu toe topmilitair. Daar was ze onder andere betrokken bij het programma om ruimte te vinden voor Defensie, bijvoorbeeld om te oefenen. "Ik denk dat ik een behoorlijke basiskennis heb en de rest ga ik heel snel leren", zei ze daarom.

De nieuwe minister was nog geen lid van D66, omdat ze dat niet vond passen bij haar werk voor Defensie. Maar ze is wel een "trouwe stemmer" en is sinds kort lid.