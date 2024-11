Europese regeringsleiders willen een effectievere EU

BOEDAPEST (ANP) - Veel EU-regeringsleiders vinden dat de Europese Unie effectiever moet zijn. De EU moet meer invloed krijgen en "we begrijpen dat we meer meester over ons lot moeten zijn", zei voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, na het diner met de regeringsleiders in Boedapest.

"We moeten niet bang zijn, omdat er ergens in de wereld buiten de EU verkiezingen zouden zijn. We moeten juist in de frontlinie staan, omdat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen toekomst", zei Michel. De EU-lidstaten moeten samen beslissingen nemen en die ook daadwerkelijk uitvoeren, voegde hij daaraan toe.