Onrustig in centrum Amsterdam na wedstrijd Ajax-Maccabi

AMSTERDAM (ANP) - Na de voetbalwedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv is het aan het begin van de nacht op verschillende plekken in Amsterdam onrustig geweest. "Er zijn wat opstootjes geweest tussen mensen op en rond de Dam", aldus een politiewoordvoerster. Of het om voetbalsupporters ging, kon de politie niet zeggen. "Dat is voor ons lastig om te bepalen, omdat we aan de hand van kleding of uiterlijk niet kunnen beoordelen waar ze bij horen."

Er werden volgens de woordvoerster in totaal 57 aanhoudingen verricht, "vanaf het moment dat de voetbalsupporters en andere groepen op de Dam waren tot aan het einde van de wedstrijd."

De Amsterdamse zender AT5 schrijft dat er aan het begin van de nacht, toen supporters van Maccabi met de metro naar het centrum waren gekomen, met stoelen is gegooid en vernielingen zijn aangericht. De mobiele eenheid heeft de Israëliërs beschermd en hen terug naar hun hotel begeleid.

"We zijn nog zeer zichtbaar in de stad aanwezig om te voorkomen dat dit soort incidenten plaatsvindt en om de-escalerend op te treden", aldus de politiewoordvoerster.