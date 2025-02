Vicepresident VS ontmoet leider uiterst rechtse Duitse partij AfD

MÜNCHEN (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft in München een ontmoeting gehad met kopstuk Alice Weidel van de uiterst rechtse partij AfD, een week voor de parlementsverkiezingen in het land. Het contact was in de marge van een internationale veiligheidsconferentie, waar de AfD niet was uitgenodigd, meldde de Duitse zender ZDF.

Tijdens een toespraak op de bijeenkomst had Vance kritiek geuit op de politieke brandmuur van de andere Duitse partijen tegen samenwerking met de AfD. Hij maakte duidelijk dat hij dat ondemocratisch vond. Het uitsluiten van populistische partijen "is de zekerste manier om de democratie te vernietigen", meende hij.