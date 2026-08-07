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Europese Unie zet meer Russen op sanctielijst om luchtaanvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 11:24
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zet meer Russen op de sanctielijst, vanwege de recente luchtaanvallen die het land heeft uitgevoerd. "Elke nieuwe aanval op Oekraïne is een nieuwe reden voor Europa om de druk op Rusland op te voeren", schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X.
De sancties gelden voor vijf personen die volgens Kallas actief zijn in de Russische defensiesector. "Nu het leger vastloopt op het slagveld, voert Moskou zijn terreurcampagne tegen burgers verder op."
Zowel Oekraïne als Rusland voert de aanvallen op elkaar de laatste tijd op. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen, omdat de luchtafweer opraakt. Dat kost mensenlevens, benadrukte hij.
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