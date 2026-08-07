Sinds kort staat er een droogtescore in je taxatierapport en die kan je huis tienduizenden euro's minder waard maken

Sinds 1 april 2026 staat er een nieuwe score in elk taxatierapport dat de waarde van een huis in één klap flink kan laten kelderen. En het gekke is: als koper zie je het vaak pas nádat je al hebt getekend.

Het gaat om de zogeheten funderingsscore. Elke woning krijgt tegenwoordig verplicht een risicoklasse van A tot en met E, waarbij A staat voor "geen risico " en E voor "hoog risico of probleem." De taxateur beoordeelt daarbij niet alleen het huis zelf, maar ook de fundering en de directe omgeving.

En dat kan verstrekkende gevolgen hebben: bij een D- of E-score kan de hypotheekverstrekker ineens extra onderzoek eisen, of zich zelfs helemaal terugtrekken.

Droogte, de stille sloper

De oorzaak van dit nieuwe beleid ligt letterlijk onder de grond. Funderingsschade wordt vooral veroorzaakt door schommelingen in het grondwaterpeil en bodemdaling. En droogte verergert dit probleem alleen maar. Bij aanhoudende droge periodes zakt het grondwaterpeil. Als houten paalfunderingen niet langer onder water staan, kunnen ze gaan rotten; met verzakking als gevolg.

Je komt er te laat achter

Deze informatie is voor kopers vaak pas zichtbaar nádat het koopcontract al is getekend. Daarmee lopen kopers het risico een huis te kopen met een verborgen gebrek en kan de hypotheekverstrekker zich alsnog terugtrekken als de score tegenvalt. De verkoopmakelaar kan dit funderingsrisico vroeg op tafel leggen. Wacht men tot na het tekenen, dan zet je kopers én verkopers onnodig klem.

Wat betekent dit voor de waarde van je huis?

Een slechte fundering is geen kleinigheid. De schade die eruit kan voortvloeien kan flink in de papieren lopen. En dat vertaalt zich direct in de taxatiewaarde: bij een hoge risicoscore kan een woning aanzienlijk minder waard blijken dan gedacht.

Wat kun je zelf doen?