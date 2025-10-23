Eerste muggen ooit ontdekt in IJsland na recordhitte: ‘Het laatste fort is gevallen’

Voor het eerst sinds mensenheugenis zoemen er muggen rond op IJsland . Het idyllische eiland was een van de weinige plekken ter wereld waar je je geen zorgen hoefde te maken om de vervelende prikbeesten, maar dat is na een uitzonderlijk warme lente wel anders.

De ontdekking werd gedaan door insectenliefhebber Björn Hjaltason, die in de buurt van Reykjavik nachtvlinders observeerde met behulp van met wijn doordrenkte touwen. Tot zijn verbazing zag hij drie muggen – twee vrouwtjes en één mannetje. “Ik besefte meteen dat dit iets was wat ik nog nooit eerder had gezien”, schreef hij op Facebook. “Het laatste fort lijkt gevallen te zijn.”

De insecten werden naar het IJslands Instituut voor Natuurhistorie gestuurd, waar entomoloog Matthías Alfreðsson bevestigde dat het ging om Culiseta annulata, een soort die de winter kan overleven. De mug komt veel voor in Europa en Noord-Afrika, maar is nooit eerder op IJsland.

Recordtemperaturen

Volgens Alfreðsson is nog onduidelijk hoe de muggen het land hebben bereikt. “Het koude klimaat en het gebrek aan stilstaand water hebben er altijd voor gezorgd dat muggen hier niet konden overleven”, zegt hij tegen de BBC. Maar dat klimaat verandert snel.

IJsland beleefde dit voorjaar tien opeenvolgende dagen boven de 20 graden, iets wat normaal hooguit twee of drie dagen duurt. Op sommige plekken werd zelfs een recordtemperatuur van 26,6 graden gemeten – de warmste meimaand ooit.

Klimaatverandering tast ecosysteem aan

Wetenschappers waarschuwen dat zulke temperatuurstijgingen het fragiele Arctische ecosysteem ontwrichten. Het is nog niet zeker of de mug zich blijvend zal vestigen; volgend voorjaar zal dat duidelijk worden. Hjaltason vermoedt dat de insecten mogelijk met schepen zijn meegekomen. “Als er drie in mijn tuin zijn beland, zijn er ongetwijfeld meer onder ons”, legt hij uit.