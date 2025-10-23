ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste muggen ooit ontdekt in IJsland na recordhitte: ‘Het laatste fort is gevallen’

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
donderdag, 23 oktober 2025 om 13:55
ANP-463751213
Voor het eerst sinds mensenheugenis zoemen er muggen rond op IJsland. Het idyllische eiland was een van de weinige plekken ter wereld waar je je geen zorgen hoefde te maken om de vervelende prikbeesten, maar dat is na een uitzonderlijk warme lente wel anders.
De ontdekking werd gedaan door insectenliefhebber Björn Hjaltason, die in de buurt van Reykjavik nachtvlinders observeerde met behulp van met wijn doordrenkte touwen. Tot zijn verbazing zag hij drie muggen – twee vrouwtjes en één mannetje. “Ik besefte meteen dat dit iets was wat ik nog nooit eerder had gezien”, schreef hij op Facebook. “Het laatste fort lijkt gevallen te zijn.”
De insecten werden naar het IJslands Instituut voor Natuurhistorie gestuurd, waar entomoloog Matthías Alfreðsson bevestigde dat het ging om Culiseta annulata, een soort die de winter kan overleven. De mug komt veel voor in Europa en Noord-Afrika, maar is nooit eerder op IJsland.
Recordtemperaturen
Volgens Alfreðsson is nog onduidelijk hoe de muggen het land hebben bereikt. “Het koude klimaat en het gebrek aan stilstaand water hebben er altijd voor gezorgd dat muggen hier niet konden overleven”, zegt hij tegen de BBC. Maar dat klimaat verandert snel.
IJsland beleefde dit voorjaar tien opeenvolgende dagen boven de 20 graden, iets wat normaal hooguit twee of drie dagen duurt. Op sommige plekken werd zelfs een recordtemperatuur van 26,6 graden gemeten – de warmste meimaand ooit.
Klimaatverandering tast ecosysteem aan
Wetenschappers waarschuwen dat zulke temperatuurstijgingen het fragiele Arctische ecosysteem ontwrichten. Het is nog niet zeker of de mug zich blijvend zal vestigen; volgend voorjaar zal dat duidelijk worden. Hjaltason vermoedt dat de insecten mogelijk met schepen zijn meegekomen. “Als er drie in mijn tuin zijn beland, zijn er ongetwijfeld meer onder ons”, legt hij uit.
Bron: BBC

Lees ook

Westnijl- en chikungunya-virus: Europese gezondheidsdienst waarschuwt voor ziekmakende muggenWestnijl- en chikungunya-virus: Europese gezondheidsdienst waarschuwt voor ziekmakende muggen
Bijna geen muggen en wespen: fijn voor jou, verschrikkelijk voor onsBijna geen muggen en wespen: fijn voor jou, verschrikkelijk voor ons
Deze laserinstallatie schiet muggen uit de lucht alsof het niks isDeze laserinstallatie schiet muggen uit de lucht alsof het niks is
Dit medicijn verandert menselijk bloed in dodelijk vergif voor muggenDit medicijn verandert menselijk bloed in dodelijk vergif voor muggen
Voorkomen deze 7 dingen dat je door muggen wordt gestoken? Dit zegt de wetenschapVoorkomen deze 7 dingen dat je door muggen wordt gestoken? Dit zegt de wetenschap
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Loading