Eurostar schrapt kwart dienstregeling op vrijdag en in weekend

PARIJS (ANP) - Eurostar heeft voor vrijdag een kwart van zijn dienstregeling geschrapt. Dat is de spoorwegmaatschappij ook van plan op zaterdag en zondag, meldt zij. Aanleiding is grote hinder op het spoor in Frankrijk, waar op verschillende plekken sabotage werd gepleegd. Daardoor worden ook internationale treinen tussen Nederland en Parijs omgeleid.

"Eurostars teams zijn volledig gemobiliseerd in de stations, in de callcenters en aan boord om ervoor te zorgen dat alle passagiers op de hoogte zijn en hun bestemming kunnen bereiken", laat de vervoerder weten. Wel moedigt het bedrijf klanten aan hun reis indien mogelijk uit te stellen. Reizigers kunnen kosteloos hun reis annuleren of aanpassen of hun geld terugkrijgen.

Passagiers van de Eurostar die in Nederland opstappen lijken vooralsnog weinig hinder te ondervinden. Zo is het op de treinstations in Rotterdam en Amsterdam niet ongebruikelijk druk, meldde een woordvoerster van de NS eerder. Op Rotterdam Centraal is de trein van 11.58 uur naar Parijs met een vertraging van ongeveer tien minuten vertrokken.