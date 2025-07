Evacuatie 1,9 miljoen Japanners bevolen na tsunamiwaarschuwing

Japan heeft evacuatiebevelen uitgevaardigd voor meer dan 1,9 miljoen mensen na een zware aardbeving voor het Russische schiereiland Kamtsjatka, die tot een tsunamiwaarschuwing leidde. Aan de Japanse kust zijn golven tot 60 centimeter waargenomen, meldt televisiezender NHK.

Er zijn tot nu toe geen meldingen van slachtoffers of schade. De Japanse autoriteiten hebben mensen aan de oostkust opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan vanwege het risico op tsunami's. De meteorologische dienst van het land waarschuwt voor golven tot 3 meter hoog.

De tsunamiwaarschuwing zou nog een dag of zelfs langer van kracht kunnen blijven. Een tsunami kan zich in fasen opbouwen. Volgens een woordvoerder van de regering waren er aanvankelijk geen meldingen van slachtoffers of schade. De Japanse regering heeft een crisisteam opgericht.