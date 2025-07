Dit is volgens The New York Times de beste slaaptracker van 2025

Veel mensen willen van een apparaat weten wat ze zelf ook al zouden kunnen weten: heb ik goed geslapen. Maar misschien geloof je jezelf niet.

Wil je precies weten hoe je slaapt, of checken waarom je soms niet fit wakker wordt? De beste slaaptracker van dit moment is volgens de New York Times (Wirecutter) niet langer een horloge, maar een ring: de Oura Ring 4. Het apparaatje, amper groter dan een trouwring, steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit als het gaat om nauwkeurigheid, gebruiksgemak en comfort – en dat alles zonder opvallend zichtbaar te zijn aan je pols.

Waar onderscheidt de Oura Ring 4 zich dan in? De redactie van Wirecutter testte een dozijn populaire trackers en vergelijkt meerdere aspecten. De Oura Ring 4 scoort vooral goed op:

Nauwkeurige metingen van hartslag, hartslagvariabiliteit (HRV), lichaamstemperatuur en zuurstofverzadiging tijdens de nacht.

Fijne, overzichtelijke app met scores voor slaap, activiteit én ‘readiness’ (hoe fit je bent voor een nieuwe dag).

Daarnaast is de ring licht, gaat de batterij tot acht dagen mee en oogt hij discreet. Volgens verschillende studies komt de Oura Ring qua rapportages verrassend dicht in de buurt van een professioneel slaaponderzoek in een kliniek. Het apparaat biedt bovendien dagelijkse, simpele adviezen: ga extra vroeg naar bed, neem het rustiger aan, of pak vandaag juist wat meer beweging.

Er zijn ook kanttekeningen. De Oura Ring is prijzig (350-550 dollar plus abonnementsmodel) en kan rustige bezigheden als slapen registreren. Wie liever een slaaptracker combineert met uitgebreide fitnessfuncties, kan beter kiezen voor een polsband als de Whoop 4.0 — die eveneens door Wirecutter geprezen wordt, maar minder eenvoudig in het gebruik is.