Gemengde estafettezwemmers op WK met tweede tijd naar finale

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft zich bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Singapore met de tweede tijd geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wissel. Maaike de Waard, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Milou van Wijk kwamen tot een gezamenlijke tijd van 3.42,56. Alleen de Italiaanse estafetteploeg was sneller: 3.42,19.

De Waard was op de rugslag goed voor een splittijd van 59,72 seconden. Met Corbeau (schoolslag, 58,75), Korstanje (vlinderslag, 51,04) en Van Wijk (vrije slag, 53,05) was Nederland net iets sneller dan China: 3.42,81. De finale is rond 14.30 uur (Nederlandse tijd).