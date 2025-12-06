ECONOMIE
Evacuaties om bosbrand ten noorden van Sydney

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 9:02
anp061225042 1
SYDNEY (ANP/RTR) - Autoriteiten hebben duizenden bewoners van een streek circa 40 kilometer ten noorden van Sydney opgeroepen te evacueren als gevolg van een grote bosbrand. Die woedt in een dichtbevolkte streek bij de plaats Woy Woy. De Australische premier Anthony Albanese heeft opgeroepen "goed op elkaar te letten en de instructies van de autoriteiten op te volgen".
De bosbrand heeft al zestien woningen in de as gelegd. In de zuidoostelijke deelstaat New South Wales woeden tientallen bosbranden.
In Australië zijn tijdens de zomer veel bosbranden. Het zomerseizoen van 2019-2020 staat bekend als de zwarte zomer. Toen vielen meer dan dertig doden bij hevige bosbranden op een gebied zo groot als Turkije.
