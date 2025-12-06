AI-chatbots kunnen kiezers beïnvloeden, zelfs als ze weten dat die dat proberen

Stel je voor dat ChatGPT je probeert te overtuigen om op een bepaalde politicus te stemmen. Zou dat werken? Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Nature is het antwoord ja. En dat roept vragen op over de toekomst van verkiezingen.

Onderzoekers van onder meer MIT en Cornell University hebben hun AI-chatbot getest tijdens echte verkiezingen in de Verenigde Staten, Canada en Polen. In totaal deden duizenden mensen mee aan de experimenten. De deelnemers wisten dat ze met een AI zouden praten die hen zou proberen te overtuigen. Toch had het effect.

De chatbot was geprogrammeerd om beleefd en respectvol te zijn en zich te baseren op feiten. Deelnemers werden willekeurig gekoppeld aan een bot die óf hun eigen voorkeurskandidaat steunde, óf juist de tegenstander.

Chatbots overtuigen mensen makkelijk

Wat bleek? Als de chatbot dezelfde kandidaat steunde als de deelnemer, werden bestaande overtuigingen iets sterker. Maar het meest opvallende resultaat was dat de bot mensen ook kon overhalen die aanvankelijk tégen de kandidaat waren. De AI bleek dus niet alleen bevestigend te werken, maar mensen ook daadwerkelijk van gedachten te kunnen doen veranderen.

Argumenten over beleid en concrete feiten werkten beter dan gesprekken over persoonlijkheid of karakter. Maar hier zit een addertje onder het gras: de AI hield zich niet altijd aan de waarheid, ondanks de instructie om eerlijk te zijn. Chatbots die rechtse kandidaten ondersteunden maakten in alle drie de landen meer feitelijke fouten dan bots voor andere kandidaten.

Waarschuwing voor de toekomst

Nu was dit een gecontroleerd experiment waarbij deelnemers wisten wat er aan de hand was. In het echt zou de invloed mogelijk anders kunnen uitpakken. Maar de onderzoekers waarschuwen dat deze technologie een rol kan gaan spelen bij toekomstige verkiezingen.