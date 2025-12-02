Ex-advocaat Weski eist inzage in stukken, krijgt nieuwe ronde

DEN HAAG (ANP) - Voormalig advocaat Inez Weski heeft dinsdag in een procedure tegen de Staat bij de bestuursrechter in Den Haag inzage geëist in haar detentiedossier. Ze heeft eerder al inzage gehad, maar meent dat er gegevens worden achtergehouden. In overleg met de rechter is besloten tot een nieuwe inzageronde. De zaak is daarom voor onbepaalde tijd aangehouden.

Weski (70) is verdachte in een strafzaak. Het Openbaar Ministerie vervolgt haar op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Weski werd in april 2023 aangehouden en zat de eerste negen dagen van haar voorarrest vast op een geheime locatie in Kamp Zeist. Daarover is veel ophef ontstaan. Volgens Weski is haar gevangenschap daar onrechtmatig geweest.

Zij wil er dan ook alles over weten en beroept zich op een keur aan wet- en regelgeving die haar het recht zou geven op volledige inzage. Weski was zelf bij de zitting aanwezig en voerde ook het woord.