Mollema beëindigt aan einde van het seizoen wielercarrière

GRONINGEN (ANP) - Bauke Mollema stopt aan het einde van het seizoen. De 39-jarige wielrenner heeft dat via Instagram bekendgemaakt. "De tijd vliegt wanneer je plezier hebt", stelt Mollema. "Nu is het tijd om aan mijn laatste seizoen als profrenner te beginnen. Nog één jaar, one last dance. Tot ziens op de weg!"

Mollema rijdt deze week aan het begin van zijn laatste jaar een koers in het Spaanse Valencia. De wielrenner van Lidl-Trek won twee keer een etappe in de Tour de France, één etappe in de Vuelta, werd eerste in de Ronde van Lombardije en won de Clásica San Sebastián.

De Groninger begon zijn profloopbaan in 2006 als stagiair bij Team Löwik Meubelen. Daarna reed Mollema voor Rabobank en Belkin voordat hij in 2015 naar Trek overstapte. Zijn beste prestatie in de Tour de France leverde hij in 2013 met een zesde plaats in het klassement. Hij werd in 2019 vijfde in de Ronde van Spanje.

Mollema was de afgelopen jaren minder succesvol. Hij reed vaak in dienst van ploeggenoten. Vorig jaar deed hij in het Afrikaanse Rwanda mee aan het wereldkampioenschap.