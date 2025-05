PvdD stemt voor pensioenplan NSC, meerderheid stap dichterbij

DEN HAAG (ANP) - De Partij voor de Dieren stemt in met een omstreden voorstel van NSC-Kamerlid Agnes Joseph om pensioendeelnemers inspraak te geven over het overzetten van hun opgebouwde rechten naar het nieuwe stelsel. De partij vindt dat mensen meer te zeggen moeten hebben over wat er met hun pensioengeld gebeurt, en is daarom voor het plan. Dat brengt een meerderheid in de Tweede Kamer een stap dichterbij.

"We hebben in het verleden altijd voor voorstellen voor meer inspraak gestemd en zullen vanuit die lijn ook nu voor het amendement van NSC stemmen", aldus Kamerlid Ines Kostic. PvdD wijst op onderzoek waaruit zou blijken dat een meerderheid van de mensen niet wil dat hun pensioenfonds investeert in bijvoorbeeld de bio-industrie of in fossiele brandstoffen. Met dit amendement kunnen zij ook daar inspraak in krijgen, verwacht de partij.