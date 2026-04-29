Weeronline: april was uitzonderlijk zonnig en vooral droog

HOUTEN (ANP) - April was dit jaar uitzonderlijk zonnig en droog. Met 260 zonuren eindigt de maand in de top vijf zonnigste aprilmaanden ooit gemeten, meldt Weeronline. Doordat er slechts 8 millimeter neerslag viel, behoort de maand tot de top drie droogste aprilmaanden sinds het begin van de metingen.

De gemiddelde temperatuur van april was met 10,5 graden iets hoger dan normaal (9,9). Daarbij was het een maand met weinig extremen, wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. De hoogste temperatuur van het land werd genoteerd op 9 april, toen werd in Noord-Brabant 23,6 graden gemeten. Op de laatste dag van april wordt het mogelijk nog iets warmer.

"Het meest opvallende aan april was het gebrek aan regen", aldus het weerbureau. Normaal valt in april 43 millimeter regen. Met slechts 8 millimeter regen deze april was het dus zeer droog. Het neerslagtekort is daardoor meteen flink opgelopen, naar 62 millimeter. "Op dit moment verloopt 2026 vrijwel gelijk met recordjaar 1976", het droogste jaar ooit gemeten.