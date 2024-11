Vader zet kano-ongeluk in scène en laat familie in rouw achter: 'Gevlucht naar Oezbekistan?'

De Amerikaan Ryan Borgwardt (44), een vader van drie uit Wisconsin, verdween na een kanotrip. Vrienden en familie gingen er wekenlang vanuit dat hij was omgekomen, maar nu lijkt er iets heel anders aan de hand: de politie denkt dat de man helemaal niet is verdronken, maar een nieuw leven is begonnen – mogelijk zelfs in Oezbekistan.

Tragisch ongeluk of goed voorbereide ontsnapping?

Toen Borgwardt op 11 augustus niet thuiskwam van zijn kano-avontuur, leek er iets dramatisch te zijn gebeurd. Zijn auto werd netjes geparkeerd aangetroffen langs de weg, en zijn kano dobberde verlaten op het water. Zelfs zijn zwemvest, sleutels, portemonnee en vishengel dreven rond. Maar van Ryan zelf? Geen spoor. Familie en vrienden hielden de hoop levend en startten een grootschalige zoekactie. Duikers kamden het meer tot op 72 meter diepte uit; zoekploegen plozen 1500 hectare grond uit, zonder resultaat.

Bizarre wending

Bijna twee maanden later kreeg deze zaak een bizarre wending. Volgens de politie wijst alles erop dat Borgwardt zijn eigen dood zorgvuldig in scène heeft gezet. De eerste twijfel ontstond toen zijn paspoort een dag na de verdwijning in Canada werd gescand. Dat paspoort, zo blijkt, had hij al in januari aangevraagd. Zijn oude exemplaar lag gewoon thuis. Maar er is meer: in januari sloot Borgwardt ook een levensverzekering af van 375.000 dollar. Daarnaast ontdekte de politie dat zijn harde schijf was gewist, zijn online zoekgeschiedenis verdwenen, en dat hij geld had overgemaakt naar een buitenlandse bankrekening. En alsof dat nog niet verdacht genoeg was, bleek hij contact te hebben met een vrouw in – jawel – Oezbekistan.

'Hij ligt niet in dat meer'

“We weten niet waar hij is, maar we weten wel dat hij niet in het meer ligt”, verklaarde de sheriff van Green Lake County op een persconferentie. Voor de kinderen van Borgwardt was deze onthulling een heftige boodschap. “Een dag geleden dachten ze nog dat hun vader was verdronken. Nu moeten ze verwerken dat dit mogelijk helemaal niet zo is.”

Zijn vrouw, die eerder op de hoogte werd gesteld van de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek, probeert sterk te blijven. De sheriff heeft ondertussen een duidelijke boodschap voor Borgwardt: “Ryan, als je dit ziet, smeek ik je om contact met ons of je familie op te nemen. We begrijpen dat er dingen kunnen gebeuren, maar er is een familie die hun vader terug wil.”