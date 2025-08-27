VVD: 'simultaan' werken aan nationaal en Europees handelsembargo

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz wil dat het kabinet 'simultaan' werkt aan nationale wetgeving voor een handelsembargo met de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat zegt de VVD-leider in het debat woensdag. De partij pleit er al langer voor om dit Europees te regelen.

Volgens Yeşilgöz wil de VVD "al heel lang een importverbod voor producten uit illegale nederzettingen. "Dat vinden we al maanden." Dit weekend vergaderen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Daar moet Nederland wat de VVD betreft pleiten voor zo'n handelsstop. "Als je niet heel Europa meekrijgt, kun je het ook met een kopgroep doen. En laat simultaan de regering aan de slag gaan met nationale regelgeving," vindt Yeşilgöz.