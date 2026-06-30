Kijk je wel echt in 4K op Netflix? Zo check je dat

Een Premium-abonnement afsluiten om films en series in de hoogste beeldkwaliteit te bekijken klinkt logisch. Toch is er één probleem: ook als je voor Ultra HD betaalt, betekent dat niet automatisch dat Netflix iedere titel in 4K afspeelt.

Veel gebruikers gaan ervan uit dat een moderne 4K-televisie voldoende is. In werkelijkheid bepaalt een combinatie van je abonnement, apparatuur, internetverbinding en zelfs de gekozen titel welke beeldkwaliteit uiteindelijk op het scherm verschijnt.

Een 4K-tv is slechts één onderdeel

Een televisie met een Ultra HD-scherm kan pas echt zijn maximale kwaliteit laten zien als de rest van de keten ook geschikt is voor 4K. Netflix stelt daarvoor een aantal voorwaarden.

Allereerst is een Premium-abonnement vereist. Met de goedkopere abonnementen is streamen in Ultra HD niet mogelijk. Daarnaast moet het apparaat waarop je kijkt 4K ondersteunen. Dat geldt niet alleen voor de televisie zelf, maar ook voor bijvoorbeeld een streamingstick, mediaspeler of spelcomputer.

De internetverbinding speelt eveneens een grote rol. Netflix adviseert een downloadsnelheid van minimaal 15 Mbps voor stabiele 4K-streams. Is de verbinding tijdelijk minder snel, dan verlaagt de dienst automatisch de beeldkwaliteit om onderbrekingen te voorkomen.

Zelfs wanneer je aan alle technische voorwaarden voldoet, kun je alsnog in een lagere resolutie kijken. Dat komt doordat niet alle content in de Netflix-bibliotheek in 4K is geproduceerd of beschikbaar is gemaakt.

Wie vooral oudere films of series bekijkt, merkt daardoor mogelijk weinig verschil tussen een Premium- en een goedkoper abonnement. Controleer daarom af en toe of de titels die je het vaakst kijkt daadwerkelijk Ultra HD ondersteunen.

Zo controleer je of Netflix 4K gebruikt

Op een smart-tv kun je eenvoudig nagaan of je verbinding geschikt is voor de hoogste beeldkwaliteit. Open het menu van Netflix, ga naar Help en kies Controleer uw netwerk. De streamingdienst test vervolgens de verbinding en laat zien of deze snel genoeg is voor Ultra HD.

Gebruik je een losse streamingstick of mediaspeler, controleer dan ook of die 4K ondersteunt. Let bovendien op de HDMI-aansluiting van je televisie. Voor 4K is doorgaans een HDCP 2.2-compatibele HDMI-poort nodig, samen met een Premium High Speed- of Ultra High Speed HDMI-kabel.

Ook op een Windows-computer is eenvoudig te zien welke resolutie Netflix op dat moment gebruikt. Tijdens het afspelen druk je op Ctrl + Alt + Shift + D. Er verschijnt een technisch informatiescherm waarin onder meer de actuele resolutie wordt weergegeven.

Zie je 3840 × 2160 staan, dan wordt de stream daadwerkelijk in 4K afgespeeld. Ligt de resolutie lager, dan is er meestal sprake van een beperking door de internetverbinding, hardware of de beschikbare beeldkwaliteit van de gekozen titel.

Vergeet mobiele data niet

De hoogste beeldkwaliteit levert een indrukwekkend scherp beeld op, maar vraagt ook aanzienlijk meer data. Kijk je regelmatig onderweg via een mobiel netwerk, dan kan je databundel sneller opraken dan je verwacht.

Via Mijn Netflix > App-instellingen > Mobiel dataverbruik kun je daarom kiezen voor Data besparen. De app verlaagt dan de kwaliteit wanneer je geen wifi gebruikt, waardoor het dataverbruik flink afneemt.

Een Premium-abonnement is alleen interessant wanneer je daadwerkelijk profiteert van de extra beeldkwaliteit. Controleer daarom af en toe of je apparatuur, internetverbinding én de content die je kijkt geschikt zijn voor 4K. Blijkt dat je zelden Ultra HD-content afspeelt, dan kan een goedkoper Netflix-abonnement uiteindelijk een verstandigere keuze zijn.