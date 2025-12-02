Politie zoekt Nederlanders om doodgeschoten meisje (11) in België

AMSTERDAM (ANP) - De politie zoekt twee vermoedelijk Nederlandse mannen die mogelijk meer weten over de omstandigheden rond de dood van een 11-jarig meisje in België. Dat gebeurde op 9 januari 2023. Een woning aan de Nieuwdreef in Antwerpen werd toen onder vuur genomen. De kogels gingen door de garage, waar zich een keuken bevond waar het gezin aan het eten was. Het meisje kwam om, haar vader (58) en zussen van 13 en 18 jaar raakten lichtgewond.

De gezochte mannen zouden bekendstaan onder de bijnamen Libby en Kleine Pagel, meldde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Zij zouden niet de twee verdachten zijn die te zien zijn op camerabeelden van de bewuste dag die de politie eerder al deelde. In maart 2024 werden al twee Nederlanders opgepakt in het onderzoek naar de dood van het meisje.