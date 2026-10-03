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Exitpoll: partij van premier Kulbergs wint Letse verkiezingen

Samenleving
door anp
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RIGA (ANP/RTR) - In Letland heeft de partij van premier Andris Kulbergs volgens exitpolls de verkiezingen gewonnen met een onverwacht ruime marge. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie.
Kulbergs' centristische partij de Verenigde Lijst behaalde volgens de exitpoll van omroep LSM bijna 36 procent van de stemmen, gevolgd door de rechtspopulistische Letland Eerst met ruim 11 procent. Die partij is populair bij de etnisch-Russische minderheid in het land. Ook de Progressieve Partij en de pro-Russische Soevereine Macht scoren rond de 11 procent.
Kulbergs zei direct na de exitpolls dat hij premier wil blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. Hij werd in mei premier van een centrumrechtse coalitie, nadat de vorige regering viel door een politieke crisis rond Oekraïense drones die het Letse luchtruim waren binnengevlogen.
Door de oorlog in Oekraïne bestaan in Letland veel zorgen om de nationale veiligheid.
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