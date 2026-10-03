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Oppositie Spanje wil verkiezingen na debacle premier in parlement

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP) - De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij, Alberto Núñez Feijóo van de PP, heeft opgeroepen tot verkiezingen na een zware nederlaag van de socialistische premier Pedro Sánchez in het parlement.
De premier, die met zijn partij de PSOE een minderheidsregering leidt, wilde de woningnood plotseling met ingrijpende maatregelen bestrijden en vroeg de oppositie hem te steunen. Vrijdag werden zijn plannen weggestemd. Ook regionale partijen die zijn kabinet geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten.
Volgens Feijóo heeft Sánchez acht jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. "Sánchez moet niet nóg langer treuzelen", maar verkiezingen houden, zei Feijóo zaterdag. Diens Volkspartij (PP) en de nationalistische partij VOX staan er goed voor in peilingen.
In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking.
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