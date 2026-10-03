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Netanyahu nodigt Indiase flydubai-piloot uit als eregast

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiase piloot van het flydubai-toestel dat woensdag een noodlanding maakte, uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machchhar ontvangen als eregast.
In een telefoongesprek noemde Netanyahu de piloot "een ware held". Hij heeft Machchhar gevraagd samen met de Indiase premier Narendra Modi een vlam te ontsteken tijdens een ceremonie op de Israëlische Onafhankelijkheidsdag in mei volgend jaar, een taak die doorgaans is voorbehouden aan Israëlische burgers.
De copiloot van het toestel onderweg naar Tel Aviv viel Machchhar aan met een bijl in een poging de controle over het toestel over te nemen. Volgens onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten is er sprake van een terroristisch motief.
Machchhar zei in gesprek met Modi dat hij ondanks zijn verwondingen de deur van de cockpit wist te openen. Daarop konden passagiers de copiloot overmeesteren, waarmee een crash werd voorkomen.
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