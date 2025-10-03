Te vroeg geboren baby overleden aan mazelen in Canada

ALBERTA (ANP) - Een te vroeg geboren baby in de Canadese provincie Alberta is overleden aan de gevolgen van mazelen, nadat de moeder de ziekte had opgelopen tijdens de zwangerschap. Dat meldde de gezondheidsminister van Alberta donderdag in een verklaring.

Het is het eerste sterfgeval in Canada dat in verband wordt gebracht met de heropleving van de ziekte in het afgelopen jaar.

In juni overleed in Canada ook een ander te vroeg geboren kind met mazelen, maar volgens de autoriteiten had het kind ook andere medische complicaties en kon de exacte doodsoorzaak niet worden bevestigd.

Mazelen werden in 1998 uitgeroeid verklaard in Canada dankzij grootschalige vaccinatieprogramma's. Sinds begin dit jaar zijn er echter al 5006 gevallen geregistreerd, waarvan 88 procent van de patiënten niet was gevaccineerd.