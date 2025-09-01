ECONOMIE
Erik ten Hag alweer ontslagen. Misschien is hij toch niet zo goed?

Sport
door Gerard Driehuis
maandag, 01 september 2025 om 12:08
bijgewerkt om maandag, 01 september 2025 om 12:20
Eric ten Hag is alweer ontslagen bij Leverkussen, waar hij aan het werk mocht na zijn echec bij Manchester United. Bij United presteerde het peperdure elftal onder zijn leiding zeer matig. Hij kreeg 17,5 miljoen euro mee. Dus echt zielig was dat niet.
Maar de twijfels waren gezaaid. Erik ten Hag was een toptrainer bij Ajax. Maar lag dat aan de spelers? Het elftal van toen was van zo'n grote klasse dat de meeste spelers al zeer rijk zijn.
De bekendste namen uit zijn periode zijn:
  • André Onana (keeper)
  • Noussair Mazraoui (rechtsback)
  • Matthijs de Ligt (centrale verdediger, aanvoerder)
  • Jurrien Timber (centrale verdediger)
  • Nico Tagliafico (linksback)
  • Daley Blind (verdediger/middenvelder)
  • Lisandro Martínez (centrale verdediger)
  • Frenkie de Jong (middenvelder)
  • Donny van de Beek (middenvelder)
  • Ryan Gravenberch (middenvelder)
  • Hakim Ziyech (buitenspeler/middenvelder)
  • Dusan Tadic (aanvaller, aanvoerder)
  • Antony (buitenspeler)
Hij kreeg bij Leverkussen een nieuwe kans.
De afkoopsom is vast royaal. En hij kan altijd weer trainer van Ajax worden
Ten Hag werd in de zomer van 2025 aangesteld als hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen, nadat hij vertrok bij Manchester United. Zijn dienstverband bij de Duitse topclub was echter zeer kort: na slechts twee competitiewedstrijden (verlies tegen Hoffenheim en een gelijkspel bij Werder Bremen) werd hij  alweer ontslagen. De clubleiding was niet tevreden over de resultaten en de onrust in de ploeg. Ten Hag had een contract voor twee jaar getekend, maar kreeg dus al snel zijn congé.
Bij zijn aanstelling werd van hem verwacht dat hij, net als bij Ajax, met jonge talenten zou bouwen aan een nieuw elftal na het vertrek van belangrijke spelers. Zelf zag Ten Hag deze uitdaging als vergelijkbaar met zijn succesperiode in Amsterdam.
Nou ja. De afkoopsom is vast royaal. En hij kan altijd weer trainer van Ajax worden

