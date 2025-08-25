ECONOMIE
Explosief bij politiebureau in centrum Amsterdam

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 13:28
AMSTERDAM (ANP) - Een explosief is maandag achtergelaten voor de deur van politiebureau Burgwallen aan de Nieuwezijds Voorburgwal in de binnenstad van Amsterdam. Iemand had het explosief ergens anders gevonden en bracht het naar het politiebureau, meldt een woordvoerder van de politie.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat ter plaatse om het explosief onschadelijk te maken. Om wat voor explosief het gaat, kon de woordvoerder niet delen.
Een deel van de straat was enige tijd ontruimd. Inmiddels is de afzetting verkleind en is de straat weer begaanbaar.
Leger Israël kondigt onderzoek aan naar aanval Khan Younis

Na tientallen jaren weer speech Syrische leider verwacht bij VN

