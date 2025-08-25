Leger Israël kondigt onderzoek aan naar aanval Khan Younis

KHAN YOUNIS (ANP/AFP) - De Israëlische strijdkrachten (IDF) zeggen onderzoek te zullen doen naar een aanval op een ziekenhuis in Khan Younis, in het zuiden van Gaza. Bij de aanval van maandag vielen volgens Palestijnse bronnen zeker vijftien doden, onder wie verscheidene journalisten.

De IDF bevestigde "in de omgeving van het Nasser-ziekenhuis" een aanval te hebben uitgevoerd. In dezelfde verklaring staat dat de IDF "betreurt dat onschuldige burgers hierbij schade hebben opgelopen" en dat journalisten niet het doelwit zijn.

De oorlog in de Gazastrook heeft volgens de lokale autoriteiten meer dan 240 journalisten het leven gekost. Journalistenorganisatie RSF verklaarde eerder dat Israël meer dan tweehonderd journalisten had gedood en beschuldigde de IDF van oorlogsmisdaden tegen journalisten in Gaza.